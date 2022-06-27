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City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Flexible and Printed Electronics
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Flexible and Printed Electronics
Advanced Electronics Laboratory, Department of Electronics and Computer Technology, ETS of Computer and Telecommunications Engineering, University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Flexible and Printed Electronics
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
Associate Editor
Flexible and Printed Electronics
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Flexible and Printed Electronics
KAUST Solar Center (KSC), King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Flexible and Printed Electronics
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Flexible and Printed Electronics
University of Oulu
Oulu, Finland
Associate Editor
Flexible and Printed Electronics
Dyson (United Kingdom)
Malmesbury, United Kingdom
Associate Editor
Flexible and Printed Electronics
Heriot-Watt University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Flexible and Printed Electronics