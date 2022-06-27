xuejun fan
Lamar University
Beaumont, United States
Specialty Chief Editor
Nano- and Microelectronics
Pusan National University
Busan, Republic of Korea
Associate Editor
Nano- and Microelectronics
Tokyo Institute of Technology
Meguro City, Japan
Associate Editor
Nano- and Microelectronics
Department of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Nano- and Microelectronics
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Nano- and Microelectronics
Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Nano- and Microelectronics
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Associate Editor
Nano- and Microelectronics
Osaka University
Suita, Japan
Associate Editor
Nano- and Microelectronics
Intel (United States)
Santa Clara, United States
Associate Editor
Nano- and Microelectronics