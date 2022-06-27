walid a. daoud
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Wearable Electronics
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Wearable Electronics
University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Associate Editor
Wearable Electronics
Donghua University
Shanghai, China
Associate Editor
Wearable Electronics
University of Massachusetts Amherst
Amherst, United States
Associate Editor
Wearable Electronics
Birla Institute of Technology and Science
Hyderabad, India
Associate Editor
Wearable Electronics
Shandong University
Jinan, China
Associate Editor
Wearable Electronics
Tianjin University
Tianjin, China
Associate Editor
Wearable Electronics