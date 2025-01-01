nadia alfaidy
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Division of Health Science, Department of Basic Nursing, Hamamatsu University School of Medicine
Hamamatsu, Japan
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Independent researcher
Porto, Portugal
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Faculté de Médecine, Université Paris-Saclay
Le Kremlin-Bicêtre, France
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Helmholtz Center München, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Neuherberg, Germany
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Western University of Health Sciences
Pomona, United States
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
CEU San Pablo University
Madrid, Spain
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Institute of Biomedical Research Buenos Aires, National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Heisei College of Health Sciences
Gifu, Japan
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Community Reviewer
Cellular Endocrinology
Centre Européen d’Etude du Diabète, Université de Strasbourg
Strasbourg, France
Community Reviewer
Cellular Endocrinology