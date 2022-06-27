jeff m p holly
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Endocrinology
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Specialty Chief Editor
Reproduction
Division of Endocrinology, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Catania
Catania, Italy
Specialty Chief Editor
Cancer Endocrinology
School of Medicine, Georgetown University
Washington, D.C., United States
Specialty Chief Editor
Endocrinology of Aging
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Translational and Clinical Endocrinology
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Specialty Chief Editor
Thyroid Endocrinology
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Specialty Chief Editor
Experimental Endocrinology
Unit of Endocrinology, Santa Maria della Misericordia
Udine, Italy
Specialty Chief Editor
Bone Research
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Specialty Chief Editor
Adrenal Endocrinology
University of Macau
Taipa, China
Specialty Chief Editor
Developmental Endocrinology
A.T. Still University - Kirksville College of Medicine
Kirksville, Missouri, United States
Specialty Chief Editor
Endocrinology of Aging
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Gut Endocrinology
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Reproduction
Université Paris Cité
Paris, France
Specialty Chief Editor
Cellular Endocrinology
Klinikum Oldenburg
Oldenburg, Germany
Specialty Chief Editor
Pituitary Endocrinology
Florida State University
Tallahassee, United States
Specialty Chief Editor
Translational and Clinical Endocrinology