patrick roberts
Max Planck Institute for Geoanthropology
Jena, Germany
Specialty Chief Editor
Archaeological Isotope Analysis
Finnish Museum of Natural History
Helsinki, Finland
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
University of Aberdeen
Aberdeen, United Kingdom
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
University of the Philippines Diliman
Quezon City, Philippines
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
University of Leicester
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
Vrije University Brussels
Brussels, Belgium
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis
Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Archaeological Isotope Analysis