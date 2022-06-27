tobias kurth
Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany
Field Chief Editor
Frontiers in Epidemiology
Department for Medical Biometry and Epidemiology, Faculty of Health, University Witten / Herdecke
Witten, Germany
Specialty Chief Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
Department of Neuroscience, Central Clinical School, Faculty of Medicine, Nursing & Health Sciences, Monash University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
Retired
Washington DC, United States
Specialty Chief Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
James Cook University
Townsville, Australia
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Epidemiology
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
Aging and Life-course Epidemiology
Van Cleef Roet Centre for Nervous Diseases, Monash University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
King George's Medical University
Lucknow, India
Specialty Chief Editor
Infectious Disease Epidemiology
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Epidemiology of Chronic Diseases and Prevention
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Specialty Chief Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Epidemiology of Chronic Diseases and Prevention
German Diabetes Center (DDZ)
Düsseldorf, Germany
Specialty Chief Editor
Occupational and Environmental Epidemiology
Alberta Health Services
Calgary, Canada
Specialty Chief Editor
Clinical Epidemiology
School of Medicine, University of Maryland
Baltimore, United States
Associate Editor
Clinical Epidemiology
Nasarawa State University
Keffi, Nigeria
Associate Editor
Epidemiology of Chronic Diseases and Prevention
Saint Joseph Hospital Medical Center Phoenix
Phoenix, United States
Associate Editor
Clinical Epidemiology