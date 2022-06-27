glinda cooper
Retired
Washington DC, United States
Specialty Chief Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
University of Southern Denmark
Odense, Denmark
Associate Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
Vanderbilt University Medical Center
Nashville, United States
Associate Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
Colorado School of Public Health, University of Colorado Anschutz Medical Campus
Aurora, United States
Associate Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Anhui Medical University
Hefei, China
Associate Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
Medical University of South Carolina
Charleston, United States
Associate Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
Faculty of Medicine, University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases
Complejo Hospitalario de Pontevedra
Pontevedra, Spain
Associate Editor
Epidemiology of Autoimmune Diseases