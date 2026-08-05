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Original Research

Published on 17 Jun 2024

Multiple sclerosis in Central America and Caribbean countries: frequency and clinical characterization of an emergent disease

in Neurological and Mental Health Epidemiology

  • Fernando Gracia
  • Deyanira A. Ramírez Navarro
  • Nicia E. Ramírez Sánchez
  • Roberto Weiser
  • Alexander Parajeles-Vindas
  • Ligia I. Portillo Rivera
  • Ericka López Torres
  • Luis A. García Valle
  • Alfredo Sanabria-Castro
  • César Abdón López
Frontiers in Epidemiology
doi 10.3389/fepid.2024.1368675
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