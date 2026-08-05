Frontiers in Epidemiology

Brief Research Report
Accepted on 05 Aug 2026
Adverse Childhood Experiences, Psychological Distress, and the Role of Locus of Control
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Brief Research Report
Accepted on 05 Aug 2026
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Systematic Review
Published on 17 Apr 2026
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Original Research
Published on 13 Apr 2026
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Original Research
Published on 22 Apr 2025
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Original Research
Published on 17 Jun 2024
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Editorial
Published on 30 Aug 2023
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Original Research
Published on 23 May 2023
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Original Research
Published on 30 Mar 2023
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Review
Published on 23 Feb 2023
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Original Research
Published on 17 Feb 2023
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Original Research
Published on 13 Feb 2023
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Review
Published on 09 Feb 2023
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Original Research
Published on 16 Jan 2023
in Neurological and Mental Health Epidemiology
Review
Published on 01 Aug 2022
in Neurological and Mental Health Epidemiology