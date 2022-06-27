zhibin chen
Department of Neuroscience, Central Clinical School, Faculty of Medicine, Nursing & Health Sciences, Monash University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
Department of Neuroscience, Central Clinical School, Faculty of Medicine, Nursing & Health Sciences, Monash University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
Van Cleef Roet Centre for Nervous Diseases, Monash University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
Department of Health and Human Development, School of Education, University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
Dr. D. Y. Patil Medical College, Hospital and Research Centre
Pune, India
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
CVS Health (United States)
Woonsocket, United States
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
Johns Hopkins Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
University of Greifswald
Greifswald, Germany
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
University of Ibadan
Ibadan, Nigeria
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
University Mental Health Research Institute (UMHRI)
Athens, Greece
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
Mario Negri Institute for Pharmacological Research (IRCCS)
Milano, Italy
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
Institute for Social Medicine, Occupational Medicine and Public Health, University Hospital Leipzig
Leipzig, Germany
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Neurological and Mental Health Epidemiology