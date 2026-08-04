Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
Energy savings in Mediterranean demersal trawl fisheries: full and model scale comparison of experimental and conventional gears on drag and fuel consumption
in Fish Biodiversity and Conservation
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Fish Biodiversity and Conservation
Review
Accepted on 22 Jul 2026
in Fish Biodiversity and Conservation
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Fish Biodiversity and Conservation
Original Research
Published on 21 May 2026
in Fish Biodiversity and Conservation
Original Research
Published on 23 Mar 2026
in Fish Biodiversity and Conservation
Brief Research Report
Published on 28 Jan 2026
in Fish Biodiversity and Conservation
Original Research
Published on 12 Aug 2025
in Fish Biodiversity and Conservation
Original Research
Published on 30 Apr 2025
in Fish Biodiversity and Conservation
Brief Research Report
Published on 19 Mar 2025
in Fish Biodiversity and Conservation
Brief Research Report
Published on 06 Dec 2024
in Fish Biodiversity and Conservation
Brief Research Report
Published on 12 Mar 2024
in Fish Biodiversity and Conservation
Brief Research Report
Published on 05 Feb 2024
in Fish Biodiversity and Conservation
Mini Review
Published on 11 Jan 2024
in Fish Biodiversity and Conservation