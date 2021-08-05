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Nutrition and Body Composition in IBD: Mechanisms, Monitoring, and Therapeutic Approaches
- Agnese Favale
- Tommaso Innocenti
- Lorenzo Bertani
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