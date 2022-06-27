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Mendelian Randomization and Multi-Omics in Drug Target Discovery: From Gut to Brain and Skin
- Erbao Chen
- Junhui Chen
- Zhongqiu Xie
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