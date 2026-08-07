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82 articles

articles

Original Research

Published on 14 Jul 2026

Detection of dating violence among university students in health sciences: a multicentric cross-sectional study in Spain and Colombia

in Sex and Gender Differences in Disease

  • Montserrat Puig-Llobet
  • Maria Aurelia Sánchez-Ortega
  • Marta Prats-Arimon
  • Zaida Agüera
  • Dolors Rodríguez-Martín
  • Carmen Moreno Arroyo
  • Elena Maestre
  • Maria Teresa Lluch-Canut
  • Juan F. Roldán Merino
  • Antonio Moreno-Poyato
Frontiers in Global Women's Health
doi 10.3389/fgwh.2026.1831359
  • 1,230 views

Case Report

Published on 08 Aug 2025

Case Report: Ischemic stroke in a young transgender woman due to unsupervised estrogen therapy

in Sex and Gender Differences in Disease

  • Lucas Blanco Insaurralde da Luz Silva
  • Andressa Camilo Oliveira
  • Anny Gabriela Marçal de Carvalho Araújo
  • Maria Luiza Ferri Cury
  • Isabela de Carvalho Florêncio
  • Amanda Boutrik
  • Franciely Hyun Su Barakat Kim
  • Egidi Mayara Firmino Silva
  • Luana Karen dos Santos
  • Renata Gratão Rezende
Frontiers in Global Women's Health
doi 10.3389/fgwh.2025.1588553
  • 4,937 views
  • 1 citation