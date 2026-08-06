Frontiers in Health Services

Original Research
Published on 06 Aug 2026
Inter-related mechanisms of engagement in adaptive yoga for acquired brain injury: a qualitative implementation mapping study
in Implementation Science
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Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Implementation Science
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Implementation Science
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Implementation Science
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Implementation Science
Review
Published on 31 Jul 2026
in Implementation Science
Review
Published on 30 Jul 2026
in Implementation Science
Correction
Published on 30 Jul 2026
in Implementation Science
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Implementation Science
Methods
Published on 29 Jul 2026
in Implementation Science
Community Case Study
Published on 29 Jul 2026
in Implementation Science
Study Protocol
Published on 28 Jul 2026
in Implementation Science
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Implementation Science
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Implementation Science
Brief Research Report
Published on 27 Jul 2026
in Implementation Science
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Implementation Science
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Implementation Science
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Implementation Science
Community Case Study
Accepted on 22 Jul 2026
in Implementation Science
Brief Research Report
Published on 22 Jul 2026
in Implementation Science
Methods
Accepted on 17 Jul 2026
in Implementation Science
Systematic Review
Accepted on 17 Jul 2026
in Implementation Science
Systematic Review
Accepted on 17 Jul 2026
in Implementation Science
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Implementation Science
Review
Published on 16 Jul 2026
in Implementation Science