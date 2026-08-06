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Original Research

Published on 27 Jul 2026

Contextual determinants of implementation of stakeholder-selected quality indicators in Indian intensive care units: a mixed-methods evaluation within a national registry network

in Implementation Science

  • Vrindha Pari
  • Bharath Kumar Tirupakuzhi Vijayaraghavan
  • Swagata Tripathy
  • Raymond Dominic Savio
  • Pratheema Ramachandran
  • Sandeep Shyamsundar
  • Meghena Mathew
  • Vanishree Chandran
  • Rashan Haniffa
  • Justine Davies
Frontiers in Health Services
doi 10.3389/frhs.2026.1872641
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