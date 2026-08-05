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Published on 05 Aug 2026
Wavelet-based features to improve cross-forgery generalization in deepfake detection
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Published on 05 Aug 2026
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Published on 16 Jul 2026
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Published on 06 Jan 2026
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Published on 30 Apr 2025
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Published on 05 Mar 2025