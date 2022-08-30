daniel-constantin anghel
University of Pitesti
Pitesti, Romania
Community Reviewer
Ergonomics and Human Factors
University of Pitesti
Pitesti, Romania
Community Reviewer
Ergonomics and Human Factors
Télécom Paris
Palaiseau, France
Community Reviewer
Systems Engineering
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
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Industrial Informatics
Lamar University
Beaumont, United States
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Ergonomics and Human Factors
University of Pannonia
Veszprém, Hungary
Community Reviewer
Industrial Informatics
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
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Engineering Management
International Hellenic University
Thermi, Greece
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Industrial Informatics
University of Hail
Ha'il, Saudi Arabia
Community Reviewer
Engineering Management
London South Bank University
London, United Kingdom
Community Reviewer
Systems Engineering
American international university
Jahra, Kuwait
Community Reviewer
Engineering Management
Universidad Carlos III de Madrid de Madrid
Leganés, Spain
Community Reviewer
Systems Engineering
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Community Reviewer
Engineering Management
School of Aerospace, Transport and Manufacturing, Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Community Reviewer
Engineering Management
University of Oradea
Oradea, Romania
Community Reviewer
Engineering Management
Technical University of Košice
Košice, Slovakia
Community Reviewer
Engineering Management
Department of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Hail
Hail, Saudi Arabia
Community Reviewer
Engineering Management