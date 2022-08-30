mitsuo gen
Research Institute for Science & Technology (RIST), Tokyo University of Science
Noda, Japan
Field Chief Editor
Frontiers in Industrial Engineering
NOVA University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Industrial Informatics
Széchenyi István University
Gyor, Hungary
Specialty Chief Editor
Systems Engineering
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Engineering Management
Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Specialty Chief Editor
Ergonomics and Human Factors
Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
Patras, Greece
Associate Editor
Industrial Informatics
University of Hail
Ha'il, Saudi Arabia
Associate Editor
Engineering Management
University of Namibia
Windhoek, Namibia
Associate Editor
Engineering Management
Keele University
Keele, United Kingdom
Associate Editor
Engineering Management
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Industrial Informatics
Roma Tre University
Rome, Italy
Associate Editor
Engineering Management
Indira Gandhi Delhi Technical University for Women
New Delhi, India
Associate Editor
Industrial Informatics
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Industrial Informatics
Department of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Ergonomics and Human Factors
University of Hradec Králové
Hradec Králové, Czechia
Associate Editor
Systems Engineering
International Hellenic University
Thermi, Greece
Associate Editor
Industrial Informatics