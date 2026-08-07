Review
Accepted on 07 Aug 2026
Human Factors Engineering in Intelligent Medical Devices: Paradigm Evolution, Core Issues and Frontier Prospects
in Ergonomics and Human Factors
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Ergonomics and Human Factors
Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
in Ergonomics and Human Factors
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Ergonomics and Human Factors
Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
in Engineering Management
Perspective
Published on 24 Jun 2026
in Systems Engineering
Original Research
Published on 17 Mar 2026
in Engineering Management
Editorial
Published on 19 Feb 2026
in Industrial Informatics
Original Research
Published on 18 Feb 2026
in Systems Engineering
Original Research
Published on 14 Nov 2025
in Industrial Informatics
Original Research
Published on 25 Aug 2025
in Industrial Informatics
Review
Published on 31 Jul 2025
in Industrial Informatics
Original Research
Published on 05 Jun 2025
in Ergonomics and Human Factors
Original Research
Published on 05 Mar 2025
in Industrial Informatics
Review
Published on 27 Jan 2025
in Industrial Informatics
Original Research
Published on 20 Aug 2024
in Systems Engineering
Review
Published on 07 Aug 2024
in Industrial Informatics
Original Research
Published on 26 Jul 2024
in Engineering Management
Perspective
Published on 19 Jul 2024
in Engineering Management
Review
Published on 09 Jul 2024
in Ergonomics and Human Factors
Original Research
Published on 15 May 2024
in Engineering Management
Review
Published on 28 Feb 2024
in Industrial Informatics
Perspective
Published on 23 Nov 2023
in Industrial Informatics
Original Research
Published on 16 Nov 2023
in Engineering Management
Original Research
Published on 02 Nov 2023
in Ergonomics and Human Factors