mohamed afy-shararah
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Community Reviewer
Engineering Management
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Community Reviewer
Engineering Management
University of Hail
Ha'il, Saudi Arabia
Community Reviewer
Engineering Management
American international university
Jahra, Kuwait
Community Reviewer
Engineering Management
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Community Reviewer
Engineering Management
School of Aerospace, Transport and Manufacturing, Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Community Reviewer
Engineering Management
University of Oradea
Oradea, Romania
Community Reviewer
Engineering Management
Technical University of Košice
Košice, Slovakia
Community Reviewer
Engineering Management
Department of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Hail
Hail, Saudi Arabia
Community Reviewer
Engineering Management
Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Hail
Haïl, Saudi Arabia
Community Reviewer
Engineering Management
École de technologie supérieure (ÉTS)
Montreal, Canada
Community Reviewer
Engineering Management
Politehnica University of Timișoara
Timișoara, Romania
Community Reviewer
Engineering Management
Princess Nourah bint Abdulrahman University
Riyadh, Saudi Arabia
Community Reviewer
Engineering Management
Advanced Manufacturing Research Centre, Faculty of Engineering, The University of Sheffield
Rotherham, United Kingdom
Community Reviewer
Engineering Management
Department of Mechanical Engineering and Aeronautical Engineering, School of Engineering, University of Patras
Patras, Greece
Community Reviewer
Engineering Management
Satellite Applications Catapult (United Kingdom)
Harwell, United Kingdom
Community Reviewer
Engineering Management
Sustainable Manufacturing Systems Centre, Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Community Reviewer
Engineering Management