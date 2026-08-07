Review
Accepted on 07 Aug 2026
Human Factors Engineering in Intelligent Medical Devices: Paradigm Evolution, Core Issues and Frontier Prospects
in Ergonomics and Human Factors
Frontiers in Industrial Engineering
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Ergonomics and Human Factors
Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
in Ergonomics and Human Factors
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Ergonomics and Human Factors
Original Research
Published on 05 Jun 2025
in Ergonomics and Human Factors
Review
Published on 09 Jul 2024
in Ergonomics and Human Factors
Original Research
Published on 02 Nov 2023
in Ergonomics and Human Factors