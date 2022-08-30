daniel-constantin anghel
University of Pitesti
Pitesti, Romania
Community Reviewer
Ergonomics and Human Factors
University of Pitesti
Pitesti, Romania
Community Reviewer
Ergonomics and Human Factors
Lamar University
Beaumont, United States
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Ergonomics and Human Factors
University of Padua
Padua, Italy
Community Reviewer
Ergonomics and Human Factors
University at Buffalo
Buffalo, United States
Community Reviewer
Ergonomics and Human Factors
Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand
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Ergonomics and Human Factors
University of Catania
Catania, Italy
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Ergonomics and Human Factors
Arizona State University
Tempe, United States
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Ergonomics and Human Factors
DTx: Digital Transformation CoLAB
Guimarães, Portugal
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Ergonomics and Human Factors
University of Salerno
Fisciano, Italy
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Ergonomics and Human Factors
Politecnico di Bari
Bari, Italy
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Ergonomics and Human Factors
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
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Ergonomics and Human Factors
University of Padua
Padua, Italy
Community Reviewer
Ergonomics and Human Factors
De La Salle University
Manila, Philippines
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Ergonomics and Human Factors
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
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Ergonomics and Human Factors
Shenzhen University
Shenzhen, China
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Ergonomics and Human Factors
Université de Toulon
La Garde, France
Community Reviewer
Ergonomics and Human Factors