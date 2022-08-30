w.j. zhang
Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Specialty Chief Editor
Ergonomics and Human Factors
Department of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Ergonomics and Human Factors
Jönköping University
Jönköping, Sweden
Associate Editor
Ergonomics and Human Factors
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Ergonomics and Human Factors
International Institute of Biomechanics and Occupational Ergonomics
Hyères, France
Associate Editor
Ergonomics and Human Factors
Technological University Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Ergonomics and Human Factors
Lamar University
Beaumont, United States
Associate Editor
Ergonomics and Human Factors
Gazi University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Ergonomics and Human Factors