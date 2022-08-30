maria argyropoulou
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
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Industrial Informatics
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Community Reviewer
Industrial Informatics
University of Pannonia
Veszprém, Hungary
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Industrial Informatics
International Hellenic University
Thermi, Greece
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Industrial Informatics
International Hellenic University
Thermi, Greece
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Industrial Informatics
Electrical Engineering Faculty, Politehnica University of Bucuresti
Bucuresti, Romania
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Industrial Informatics
University of Coimbra
Coimbra, Portugal
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Industrial Informatics
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
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Industrial Informatics
Institute of Electronics, Computer and Telecommunication Engineering, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Turin, Italy
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Industrial Informatics
ODYS Srl
Milano, Italy
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Industrial Informatics
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
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Industrial Informatics
Western Norway University of Applied Sciences
Bergen, Norway
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Industrial Informatics
Technical University of Košice
Košice, Slovakia
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Industrial Informatics
NOVA University of Lisbon
Lisbon, Portugal
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Industrial Informatics
University of Luxembourg
Luxembourg, Luxembourg
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Industrial Informatics
Hittite University
Çorum, Türkiye
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Industrial Informatics
University of Pannonia
Veszprém, Hungary
Community Reviewer
Industrial Informatics