luis m. camarinha-matos
NOVA University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Industrial Informatics
Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
Patras, Greece
Associate Editor
Industrial Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Industrial Informatics
Indira Gandhi Delhi Technical University for Women
New Delhi, India
Associate Editor
Industrial Informatics
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Industrial Informatics
International Hellenic University
Thermi, Greece
Associate Editor
Industrial Informatics
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Industrial Informatics
SINTEF
Trondheim, Norway
Associate Editor
Industrial Informatics
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Industrial Informatics
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Industrial Informatics
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Industrial Informatics
School of Informatics, Aristotle University of Thessaloniii
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Industrial Informatics
Department of Management Science and Technology, School of Business, Athens University of Economics and Business
Athens, Greece
Associate Editor
Industrial Informatics
Institute of Electronics, Computer and Telecommunication Engineering, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Turin, Italy
Associate Editor
Industrial Informatics