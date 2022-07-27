haris nalakath abubackar
Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Universidade Nova de Lisboa
Oeiras, Portugal
Community Reviewer
Fuels and Chemicals
Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Universidade Nova de Lisboa
Oeiras, Portugal
Community Reviewer
Fuels and Chemicals
University of Patras
Patras, Greece
Community Reviewer
Food
National Polytechnic Institute (IPN)
Mexico City, Mexico
Community Reviewer
Agriculture
Department of Applied Biological Science, Graduate School of Science and Technology, Tokyo University of Science
Noda, Japan
Community Reviewer
Agriculture
University of Extremadura
Badajoz, Spain
Community Reviewer
Food
Université de Tours
Tours, France
Community Reviewer
Pharmaceuticals
University of Delaware
Newark, United States
Community Reviewer
Fuels and Chemicals
Division of Biological Science, Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Community Reviewer
Fuels and Chemicals
National Renewable Energy Laboratory (DOE)
Golden, United States
Community Reviewer
Fuels and Chemicals
Autonomous University of Coahuila
Saltillo, Mexico
Community Reviewer
Food
Faculty of Pharmacy, University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Community Reviewer
Pharmaceuticals
University of Messina
Messina, Italy
Community Reviewer
Pharmaceuticals
Institute for Soil Science
Belgrade, Serbia
Community Reviewer
Agriculture
Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA)
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Agriculture
Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology (KICET)
Cheonan, Republic of Korea
Community Reviewer
Fuels and Chemicals
Higher Institute of Biotechnology of Sidi Thabet, University of Manouba
Sidi Thabet, Tunisia
Community Reviewer
Agriculture