michael e. himmel
National Renewable Energy Laboratory (DOE)
Golden, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Industrial Microbiology
Biocatalysts Ltd
Cardiff, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Food
National Renewable Energy Laboratory (DOE)
Golden, United States
Specialty Chief Editor
Fuels and Chemicals
Agriculture and Agri-Food Canada, London Research and Development Center
London, Canada
Specialty Chief Editor
Agriculture
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Fuels and Chemicals
Laboratory of Process Engineering, Environment, Biotechnology and Energy, Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Pharmaceuticals
Sappi North America
Westbrook, United States
Associate Editor
Fuels and Chemicals
Nanjing University
Suzhou, China
Associate Editor
Fuels and Chemicals
Institute of Engineering, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Fuels and Chemicals
University of Limerick
Limerick, Ireland
Associate Editor
Fuels and Chemicals
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
Associate Editor
Fuels and Chemicals
Cornell University
Ithaca, United States
Associate Editor
Pharmaceuticals
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Associate Editor
Fuels and Chemicals
Gujarat Biotechnology University
Gandhinagar, India
Associate Editor
Fuels and Chemicals
Agricultural University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Food
Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF)
Müncheberg, Germany
Associate Editor
Agriculture