lilly amore
Biocatalysts Ltd
Cardiff, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Food
Agricultural University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Food
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Food
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Food
Faculty of Health, Deakin Univeristy
Burwood, Australia
Associate Editor
Food
Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis | CREA
Rome, Italy
Associate Editor
Food
Autonomous University of Coahuila
Saltillo, Mexico
Associate Editor
Food
Maharishi Markandeshwar University, Mullana
Ambala, India
Associate Editor
Food