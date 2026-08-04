Review
Accepted on 04 Aug 2026
Detoxification as Metabolic Rewiring: Carbon and Redox Recovery from Lignocellulosic Inhibitors in Biorefinery Hosts
in Fuels and Chemicals
Review
Accepted on 04 Aug 2026
in Fuels and Chemicals
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Fuels and Chemicals
Perspective
Published on 08 May 2026
in Fuels and Chemicals
Brief Research Report
Published on 23 Sep 2024
in Fuels and Chemicals
Editorial
Published on 05 Sep 2024
in Fuels and Chemicals
Original Research
Published on 12 Aug 2024
in Fuels and Chemicals
Original Research
Published on 23 Jul 2024
in Fuels and Chemicals
Original Research
Published on 02 Jul 2024
in Fuels and Chemicals
Perspective
Published on 14 Jun 2024
in Fuels and Chemicals
Original Research
Published on 25 Apr 2024
in Fuels and Chemicals
Review
Published on 18 Jan 2024
in Fuels and Chemicals
Perspective
Published on 16 Aug 2023
in Fuels and Chemicals
Perspective
Published on 04 Aug 2023
in Fuels and Chemicals