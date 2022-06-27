maïwenn kersaudy-kerhoas
Heriot-Watt University
Edinburgh, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero
School of Health and Life Sciences, Teesside University
Middleborough, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero
University of York
York, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero
Médecins Sans Frontières
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero
The University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero
Texas Tech University
Lubbock, United States
Associate Editor
Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero
Academy of Sciences of Moldova (ASM)
Chişinău, Moldova
Associate Editor
Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero