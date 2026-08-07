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articles

Review

Published on 30 Mar 2026

Optimizing diagnostic procurement and waste management in low- and middle-income countries during emerging infectious disease threats: a scoping review

in Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero

  • Franklin M. Maloba
  • Severin Donald Kamdem
  • Christelle Geneviève Jouego
  • Lesley N. Ngum
  • Donald D. Buri
  • Ide Armelle Djuidje Chatue
  • Mary Ngongang Kameni
  • Roger F. Neba
  • Linda Djune Yemeli
  • Irene Ane-Anyangwe
Frontiers in Lab on a Chip Technologies
doi 10.3389/frlct.2026.1716776
  • 1,622 views
  • 1 citation

Original Research

Published on 01 Oct 2025

Early-stage life cycle assessment for sustainable design of wearable microfluidic sweat sensor: continuous dehydration monitoring

in Environmental Sensors, Sustainability and Reaching Net-Zero

  • Genis Rabost-Garcia
  • David Sanchez
  • Victor Nacher-Castellet
  • Andrea Fajardo
  • Oriol Ymbern
  • Xavier Muñoz-Pascual
  • Albert Alvarez
  • Jaime Punter-Villagrasa
  • Jasmina Casals-Terré
  • Ricardo Heredia
Frontiers in Lab on a Chip Technologies
doi 10.3389/frlct.2025.1688689
  • 4,213 views
  • 3 citations