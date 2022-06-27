tony cass
Imperial College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Medical Diagnostics
Federal University of Pernambuco
Recife, Brazil
Associate Editor
Medical Diagnostics
Mount Kenya University
Thika, Kenya
Associate Editor
Medical Diagnostics
Indian Institute of Technology Hyderabad
Sangāreddi, India
Associate Editor
Medical Diagnostics
Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing Kancheepuram
Chennai, India
Associate Editor
Medical Diagnostics
Drexel University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Medical Diagnostics
School of Engineering, Polytechnic Institute, Porto, Portugal
Porto, Portugal
Associate Editor
Medical Diagnostics
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Medical Diagnostics
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Medical Diagnostics
Department of Biomedical Engineering, School of Engineering and Applied Sciences, Faculty of Science and Engineering, Swansea University
Swansea, United Kingdom
Associate Editor
Medical Diagnostics
Hong Kong University of Science and Technology
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Medical Diagnostics