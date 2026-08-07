Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Analytical Solutions for Electroosmotic Core-Annular Flow of Power-law Fluids
in Micro- and Nano-fluidics
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Micro- and Nano-fluidics
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Micro- and Nano-fluidics
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Micro- and Nano-fluidics
Original Research
Accepted on 09 Jul 2026
in Micro- and Nano-fluidics
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Micro- and Nano-fluidics
Perspective
Published on 10 Apr 2026
in Micro- and Nano-fluidics
Mini Review
Published on 19 Feb 2026
in Micro- and Nano-fluidics
Editorial
Published on 27 May 2025
in Micro- and Nano-fluidics
Mini Review
Published on 11 Sep 2024
in Micro- and Nano-fluidics
Perspective
Published on 10 Sep 2024
in Micro- and Nano-fluidics
Original Research
Published on 27 Aug 2024
in Micro- and Nano-fluidics
Original Research
Published on 10 Jul 2024
in Micro- and Nano-fluidics
Perspective
Published on 02 Feb 2024
in Micro- and Nano-fluidics
Mini Review
Published on 01 Feb 2024
in Micro- and Nano-fluidics
Review
Published on 01 Dec 2022
in Micro- and Nano-fluidics