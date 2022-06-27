xiangchun xuan
Clemson University
Clemson, United States
Specialty Chief Editor
Micro- and Nano-fluidics
Singapore University of Technology and Design
Singapore, Singapore
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
Old Dominion University
Norfolk, United States
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
Heriot-Watt University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
Washington State University Vancouver
Vancouver, United States
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Chonnam National University
Yeosu, Republic of Korea
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
Gunma University
Maebashi, Japan
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
SRM University AP
Amaravati, India
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
University of Illinois Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
New York University Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
West Virginia University
Morgantown, United States
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics
University of Illinois Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Micro- and Nano-fluidics