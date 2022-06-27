josep samitier martí
Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Organ on a Chip
Terasaki Institute for Biomedical Innovation
Los Angeles, United States
Associate Editor
Organ on a Chip
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Organ on a Chip
University of Arizona
Tucson, United States
Associate Editor
Organ on a Chip
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Organ on a Chip
Faculty of Science and Technology, University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Organ on a Chip
Universiti Malaysia Pahang
Gambang, Malaysia
Associate Editor
Organ on a Chip
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
Associate Editor
Organ on a Chip
Munich Institute of Biomedical Engineering, Technical University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Organ on a Chip
Nara Institute of Science and Technology (NAIST)
Ikoma, Japan
Associate Editor
Organ on a Chip