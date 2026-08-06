Original Research
Published on 06 Aug 2026
Convergent representations of linguistic constructions in human and artificial neural systems
in Language Processing
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