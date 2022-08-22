elena massarotti
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Allegheny Health Network Autoimmunity Institute
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Gazi University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Division of Pediatric Rheumatology, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Hacettepe University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Department of Rheumatology, Amsterdam University Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Rheumatology, allergology and clinical immunology University of Rome Tor Vergata
Rome, Italy
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Eskişehir Osmangazi University
Eskişehir, Türkiye
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Medical University Sofia
Sofia, Bulgaria
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Tuen Mun Hospital
Tuen Mun, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
University Hospital Centre Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Department of Medicine, University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
University Hospital Split
Split, Croatia
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus