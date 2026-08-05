Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Serum autoantibody profiling in systemic lupus erythematosus reveals associations with low disease activity and remission
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Mini Review
Accepted on 29 Jul 2026
in Translational Immunology and Pre-Clinical Models
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Review
Published on 02 Jul 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Review
Published on 01 Jul 2026
in Disease Mechanisms in Lupus
Systematic Review
Accepted on 26 Jun 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Brief Research Report
Published on 16 Jun 2026
in Reproductive Issues in Lupus
Original Research
Published on 09 Jun 2026
in Reproductive Issues in Lupus
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Reproductive Issues in Lupus
Original Research
Published on 28 May 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Mini Review
Published on 02 Apr 2026
in Reproductive Issues in Lupus
Original Research
Published on 26 Mar 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Mini Review
Published on 25 Mar 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Mini Review
Published on 04 Feb 2026
in Reproductive Issues in Lupus
Case Report
Published on 14 Jan 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Review
Published on 29 Oct 2025
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Review
Published on 01 Sep 2025
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Brief Research Report
Published on 29 Aug 2025
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Brief Research Report
Published on 27 Jun 2025
in Reproductive Issues in Lupus
Review
Published on 25 Jun 2025
in Disease Mechanisms in Lupus
Original Research
Published on 19 Jun 2025
in Epidemiology of Lupus
Original Research
Published on 24 Apr 2025
in Epidemiology of Lupus
Original Research
Published on 30 Jan 2025
in Reproductive Issues in Lupus
Original Research
Published on 28 Jan 2025
in Reproductive Issues in Lupus