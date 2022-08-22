john harley
Independent researcher
Cincinnati, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Lupus
Columbia University Irving Medical Center, Columbia University
New York, United States
Specialty Chief Editor
Epidemiology of Lupus
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Genetics and Genomics in Lupus
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Disease Mechanisms in Lupus
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Faculty of Medicine, Bar-Ilan University
Safed, Israel
Specialty Chief Editor
Translational Immunology and Pre-Clinical Models
Rheumatology Unit ASST-Spedali Civili and University of Brescia, Italy
Brescia, Italy
Specialty Chief Editor
Reproductive Issues in Lupus
Allegheny Health Network Autoimmunity Institute
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Reproductive Issues in Lupus
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Gazi University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Division of Pediatric Rheumatology, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Hacettepe University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Università Link Campus
Rome, Italy
Associate Editor
Disease Mechanisms in Lupus
St. Charbel Rheumatology
Englewood, Colorado, United States
Associate Editor
Translational Immunology and Pre-Clinical Models
Department of Rheumatology, Amsterdam University Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Clinical Research and Treatment in Lupus
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus