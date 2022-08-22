anca askanase
Columbia University Irving Medical Center, Columbia University
New York, United States
Specialty Chief Editor
Epidemiology of Lupus
Complejo Hospitalario de Navarra
Pamplona, Spain
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
Department of Clinical and Experimental Sciences, University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio
Florence, Italy
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
Oklahoma Medical Research Foundation
Oklahoma City, United States
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
Oklahoma Medical Research Foundation
Oklahoma City, United States
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
Fukushima Medical University School of Medicine
Fukushima, Japan
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
Department of Clinical and Experimental Medicine, School of Human Health Sciences, University of Florence
Firenze, Italy
Associate Editor
Epidemiology of Lupus
Department of Stem Cell and Immune Regulation, Graduate School of Medicine, Yokohama City University
Yokohama, Japan
Associate Editor
Epidemiology of Lupus