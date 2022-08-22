matthew cook
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Renji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Children's Hospital at Montefiore
New York, United States
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
School of Medicine, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Kyung Hee University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Catholic University of Croatia
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Feinstein Institute for Medical Research
New York, United States
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Oklahoma Medical Research Foundation
Oklahoma City, United States
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Hospital for Special Surgery
New York, United States
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
Oklahoma Medical Research Foundation
Oklahoma City, United States
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus
University Health Network (UHN)
Toronto, Canada
Associate Editor
Genetics and Genomics in Lupus