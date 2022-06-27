daoud ait-kadi
Laval University
Quebec, Canada
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Laval University
Quebec, Canada
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes
Tarbes, France
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Higher Colleges of Technology
Al-Ain, United Arab Emirates
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Lisbon Higher Institute of Engineering (ISEL)
Lisboa, Portugal
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Malaviya National Institute of Technology, Jaipur
Jaipur, India
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Texas State University
San Marcos, United States
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
University of Cagliari
Cagliari, Italy
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Grenoble Institute of Technology
Grenoble, France
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Lumière University Lyon 2
Lyon, France
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Department of Industrial Engineering, School of Engineering, University of Padua
Padua, Italy
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
University of Padua
Padua, Italy
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
National Technical University of Athens
Athens, Greece
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
MCKV Institute of Engineering
Kolkata, India
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)
Porto, Portugal
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing