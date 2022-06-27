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Adaptive Human-Robot Collaboration in Smart Manufacturing: Cognitive Feedback, Dynamic Task Allocation, and Industry 5.0 Integration
- Irene Granata
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