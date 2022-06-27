dimitris kiritsis
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Field Chief Editor
Frontiers in Manufacturing Technology
Washington State University
Pullman, United States
Specialty Chief Editor
Digital Manufacturing
University of Padua
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Material Forming and Removal
Osaka University
Suita, Japan
Specialty Chief Editor
Industrial Robotics and Automation
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Specialty Chief Editor
Industrial Robotics and Automation
Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Technology
Gothenburg, Sweden
Specialty Chief Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Coventry University
Coventry, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Software Technologies
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Precision Engineering
University of Patras
Patras, Greece
Specialty Chief Editor
Digital Manufacturing
McGill University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Additive Processes
Ecole Centrale de Nantes
Nantes, France
Associate Editor
Digital Manufacturing
Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
Associate Editor
Additive Processes
Corporación Universitaria del Huila
Neiva, Colombia
Associate Editor
Industrial Robotics and Automation
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Digital Manufacturing
University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom
Associate Editor
Digital Manufacturing
Liechti Engineering
Langnau in Emmental, Switzerland
Associate Editor
Precision Engineering