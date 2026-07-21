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Original Research

Published on 14 Jul 2025

Extraction of exact symbolic stationary probability formulas for Markov chains in finite space with application to production lines. part II: unveiling accurate formulas for very short serial production lines without buffers (three- and four-stations)

in Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing

  • Konstantinos S. Boulas
  • Georgios D. Dounias
  • Chrissoleon T. Papadopoulos
Frontiers in Manufacturing Technology
doi 10.3389/fmtec.2025.1439429
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