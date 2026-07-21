Frontiers in Manufacturing Technology

Original Research
Published on 21 Jul 2026
Domain adaptation of large language models for additive manufacturing using retrieval-augmented generation and fine-tuning
in Digital Manufacturing
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Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Digital Manufacturing
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Digital Manufacturing
Opinion
Accepted on 22 May 2026
in Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Brief Research Report
Published on 06 Mar 2026
in Industrial Robotics and Automation
Original Research
Published on 08 Jan 2026
in Digital Manufacturing
Original Research
Published on 18 Dec 2025
in Digital Manufacturing
Editorial
Published on 17 Dec 2025
in Digital Manufacturing
Original Research
Published on 29 Oct 2025
in Additive Processes
Original Research
Published on 15 Oct 2025
in Industrial Robotics and Automation
Review
Published on 15 Aug 2025
in Industrial Robotics and Automation
Original Research
Published on 14 Jul 2025
in Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Original Research
Published on 14 Jul 2025
in Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Original Research
Published on 18 Jun 2025
in Additive Processes
Review
Published on 01 May 2025
in Additive Processes
Editorial
Published on 29 Apr 2025
in Precision Engineering
Original Research
Published on 25 Apr 2025
in Digital Manufacturing
Review
Published on 28 Feb 2025
in Digital Manufacturing
Review
Published on 07 Jan 2025
in Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Original Research
Published on 15 Nov 2024
in Precision Engineering
Original Research
Published on 15 Nov 2024
in Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Original Research
Published on 31 Oct 2024
in Material Forming and Removal
Original Research
Published on 28 Oct 2024
in Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Original Research
Published on 25 Oct 2024
in Precision Engineering
Original Research
Published on 25 Sep 2024
in Digital Manufacturing