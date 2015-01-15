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Urban Sandy Beaches: Integrated Coastal Management under Natural and Anthropogenic Pressures
- Gerardo Miguel Eduardo Perillo
- Maritza Barreto
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