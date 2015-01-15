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Marine Microorganisms as Sustainable Cell Factories: Secondary Metabolites and Their Biotechnological Potential
- Ida Orefice
- Valeria Di Dato
- Angela Sardo
- Alexandros Polyzois
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