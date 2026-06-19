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Systematic Review

Published on 25 Sep 2025

The role of micro-CT in breast cancer management: a systematic review on the clinical applications of micro-CT in breast cancer and a diagnostic accuracy meta-analysis on intraoperative margin assessment

in Advanced Technologies for Medicine

  • Seyed Mostafa Meshkati Yazd
  • Mahtab Vasigh
  • Andreas S. Papazoglou
  • Alexandros C. Liatsos
  • Keivan Ranjbar
  • Austin D. Williams
  • Richard J. Bleicher
  • Orestis L. Katsamenis
  • Mathew L. Pierotti
  • Christian X. Cruz Pico
Frontiers in Medical Engineering
doi 10.3389/fmede.2025.1571528
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