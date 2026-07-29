Original Research
Published on 29 Jul 2026
Prediction of catheter navigation difficulty during mechanical thrombectomy using CTA-based carotid siphon morphometry
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Specialty Grand Challenge
Published on 13 Nov 2023
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Published on 30 Oct 2023
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