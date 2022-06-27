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The Evolving Landscape of Obstetrics and Gynecology: Innovation, Evidence, and the Responsible Use of AI and Digital Tools — The Impact from Bench to Bedside
- Simcha Yagel
- Sarah M Cohen
- Michal Lipschuetz
- Yishai Sompolinsky
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